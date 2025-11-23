(16) 99963-6036
Segurança

Gol furtado durante o TUSCA é encontrado parcialmente depenado no Itatiaia

23 Nov 2025 - 10h44Por Da redação
Um Gol branco, furtado na noite deste sábado (23) em frente à churrascaria Chimarrão, foi localizado pela Polícia Militar no Residencial Itatiaia, em São Carlos.

Segundo o proprietário, ele havia deixado o veículo estacionado e foi ao TUSCA com amigos. Ao retornar, não encontrou o carro e acionou a PM pelo telefone 190.

Na manhã deste domingo (24), durante patrulhamento, policiais localizaram o veículo na rua Detino Pereira dos Santos. O carro já estava parcialmente depenado: sem bancos, sem rádio e sem parte do volante.

Ainda de acordo com a vítima, moradores relataram que os suspeitos estariam desmontando o automóvel quando foram surpreendidos por alguém na calçada, fugindo em seguida em um Gol quadrado.

O veículo foi devolvido ao proprietário.

