GM recupera veículo roubado e detém dupla minutos após crime em São Carlos

A Guarda Municipal de São Carlos recuperou um veículo roubado e deteve dois suspeitos — um adolescente de 16 anos e um jovem de 20 — na madrugada desta quarta-feira (29), após ação rápida das equipes em patrulhamento.

O crime ocorreu por volta das 3h, em frente à Etec Paulino Botelho, na região central. A vítima informou que foi abordada por um indivíduo armado que, mediante ameaças, levou seu veículo e fugiu sentido Centro/Rodovia Washington Luís.

As informações e o emplacamento foram repassados imediatamente ao Centro de Operações, que alertou as viaturas em serviço. Durante as buscas, às 3h22, o carro foi localizado na Vila Celina, sendo realizado o cerco e a abordagem dos dois ocupantes. Ambos confessaram participação no roubo poucos minutos antes.

Os detidos afirmaram que a arma utilizada seria um simulacro, descartado próximo à UFSCar. Equipes realizaram buscas na região, porém o objeto não foi encontrado.

O veículo, que não possui seguro, foi devolvido ao proprietário. Já os suspeitos foram conduzidos à Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde permaneceram à disposição da autoridade policial para as medidas legais cabíveis

