GM realiza operação para retirada de inservíveis utilizados por moradores de rua em São Carlos

Na manhã desta quinta-feira (21), a Guarda Municipal de São Carlos deu continuidade à operação iniciada ontem, conforme definido em reunião do Gabinete de Gestão Integrada Municipal (G.G.I.M).

A ação ocorreu em três pontos da cidade, entre eles a Rua Capitão Alberto Mendes Júnior, no Parque Armond Schmidt, e a Rua Antônio José Werneck, no bairro Astolpho Luiz do Prado. O objetivo foi promover a retirada de inservíveis acumulados por moradores em situação de rua, que estavam espalhados por praças e calçadas, comprometendo a mobilidade urbana e oferecendo risco à saúde pública.

Durante a operação, foram realizadas abordagens a diversos indivíduos. Após consulta de antecedentes criminais, nada de ilícito foi constatado e todos foram liberados.

Segundo a corporação, o trabalho seguirá de forma contínua para garantir a segurança, a organização dos espaços públicos e a preservação da saúde da população.

