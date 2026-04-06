GM prende suspeito de furto de fios em prédio do SAAE

Crédito: SCA

Na manhã desta segunda-feira (6), um homem de 38 anos foi detido suspeito de furtar fiação elétrica na Avenida Bruno Ruggiero Filho, esquina com a Rua Cândido de Arruda Botelho, nas proximidades da base da Guarda Municipal, em um prédio do SAAE, em São Carlos.

De acordo com as informações, a equipe de monitoramento terceirizada do SAAE flagrou o indivíduo no momento em que puxava fios elétricos e acionou imediatamente a Guarda Municipal. O Centro de Controle Operacional (CCO) repassou a ocorrência para as equipes em patrulhamento, que realizaram um cerco na região.

Ao perceber a aproximação das viaturas, o suspeito tentou fugir e chegou a pular um muro, mas acabou sendo detido pelos guardas municipais.

Durante a abordagem, foi encontrada com ele uma mala contendo diversos fios elétricos já cortados, além de uma faca utilizada para realizar o corte da fiação. Segundo a corporação, o homem é morador em situação de rua.

O suspeito foi encaminhado ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ) de São Carlos, onde foi apresentado à Polícia Civil e permanece à disposição da Justiça.

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