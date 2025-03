Crédito: Divulgação

Foi emitido na manhã desta terça-feira, 25, alerta via CCO da Guarda Municipal, dando conta que um Prisma preto havia sido rastreado por uma das câmeras do sistema Escudo São-carlense/Muralha Paulista, com queixa de roubo/furto. Uma equipe do Canil da GM fazia policiamento pelas imediações e localizou o veículo em questão na Avenida Professor Luís Augusto de Oliveira esquina com a rua Rotary Club, na Vila Celina, por volta das 10h15.

Em conversa o motorista do veículo que seria marido da proprietária, informou que o veículo havia sido furtado nesta segunda-feira, dia 24 e recuperado no mesmo dia, porém não teria retirado a queixa junto a autoridade policial.

Para regularização, o veículo foi apresentado na CPJ e posteriormente devidamente liberado ao proprietário.

