GM localiza entorpecentes no SÃ£o Carlos 5

A droga foi apreendida pela GM - Crédito: Maycon Maximino

Guardas municipais da equipe Canil localizaram por volta das 9h42 desta segunda-feira, 10, na rua Rubens Barbosa, no São Carlos 5, entorpecentes em estado de abandono. Ninguém foi detido.

Os GMs, durante patrulhamento viram um acusado em atitude suspeita que fugiu com a aproximação da viatura. Ele saltou o muro de uma casa e a moradora permitiu a entrada dos guardas que localizaram em cima do telhado sob uma telha, uma sacola com 138 pinos com cocaína, 42 porções de haxixe, 84 porções de maconha e 10 tubetes com skank que foram apresentados e apresentados na CPJ.

