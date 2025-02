GM localiza entorpecentes no São Carlos 5

Material apreendido foi apresentado na CPJ - Crédito: Divulgação

Durante patrulhamento preventivo, guardas municipais da equipe Canil apreenderam por volta das 9h15 desta sexta-feira, 14, na rua José Quatrochi, no São Carlos 5, entorpecentes que foram abandonados. Dois suspeitos fugiram.

Como o local é conhecido como “ponto” de tráfico de drogas, foi feita uma varredura com auxílio da K9 Índia que encontrou em meio a folhagem uma sacola com 94 pinos com cocaína,125 porções de maconha, 50 tubetes com skunk, 38 porções de haxixe, 4 comprimidos de ecstasy e uma máquina de cartão de credito/débito. O material foi apresentado na CPJ.

Leia Também