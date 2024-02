GM localiza entorpecentes no São Carlos 5

SIGA O SCA NO

A droga que foi encontrada pelos GMs da equipe Canil - Crédito: Maycon Maximino

Guardas municipais da equipe Canil localizaram na tarde desta quarta-feira, 28, entorpecentes em um terreno na rua José Quatrochi, no São Carlos 5.

Os GMs notaram a presença de três homens em atitude suspeita no local conhecido como “ponto” de tráfico. Feita a abordagem, nada foi encontrado com o trio. Mas em um terreno, com auxílio da cachorra Índia, encontraram entorpecentes que estariam escondidos. A droga foi apreendida na CPJ.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também