GM localiza entorpecentes no Jardim Santa Tereza

O material localizado foi apresentado na CPJ - Crédito: Divulgação

Durante patrulhamento preventivo, GMs da equipe Canil apreenderam entorpecentes na rua Manoel M. Carlos Pinto, no Jardim Santa Tereza. Ninguém foi detido.

A GM patrulhava o bairro e por volta das 10h20 desta sexta-feira, 11, avistaram um homem em atitude suspeita que fugiu com a aproximação da viatura. Com o auxílio da K9 Índia, realizaram revista pelo local e encontraram enterrado em uma calçada próximo ao local, uma sacola com 86 pinos com cocaína, 39 porções de maconha e 224 pedras de crack que foram apreendidos e encaminhados à CPJ.

