GM localiza entorpecentes no Jardim Hikari

Droga apreendida pela GM foi encaminhada à CPJ - Crédito: Divulgação

Guardas municipais da equipe Canil apreenderam por volta das 10h desta quinta-feira, 6, entorpecentes que foram abandonados na rua Juliano Parolo, no Jardim Hikari. Ninguém foi detido.

Os GMs patrulhavam o bairro, quando viram homens em atitude suspeita que fugiram com a aproximação da viatura. Foi feito então trabalho de faro com a K9 Índia, que localizou em meio ao matagal, uma sacola com 133 porções de maconha, 176 pinos com cocaína, 292 pedras de crack, 31 tubos com skank e 53 porções de haxixe que foram apresentados na CPJ.

