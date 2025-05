GM localiza entorpecentes no Jardim Hikare

A droga foi apreendida pela GM e entregue na CPJ - Crédito: Divulgação

Durante patrulhamento preventivo, guardas municipais da equipe Danil apreenderam por volta das 11h desta segunda-feira, 5, entorpecentes abandonados no cruzamento das ruas Juliano Parolo com a Luigi Mazziero, no Jardim Hikare.

Os GMs notaram a presença de homens em atitude suspeita que fugiram com a aproximação da viatura. No local foi feita varredura com o auxílio da K9 Índia que encontrou ao lado de um muro em meio a vegetação uma sacola com 187 pinos com cocaína, 37 porções de maconha, mais um galho da mesma erva, 104 pedras de crack e 13 porções de haxixe que foram apreendidas e apresentadas na CPJ.

Leia Também