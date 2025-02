GM localiza entorpecentes em praça no Santa Felícia

Crédito: Divulgação

Durante patrulhamento na manhã desta quarta-feira, 12, guardas municipais da equipe Canil localizaram entorpecentes em uma praça no Jardim Santa Felícia.

Na rua Procópio Toledo Malta os GMs perceberam a presença de dois homens próximos a um banco em uma praça de um campo de malhas. Ambos fugiram com a aproximação da viatura. Devido a atitude suspeita, os GMs fizeram uma varredura pelo local e com o auxílio da K9 Naja localizaram uma sacola em meio às folhas com 98 pinos com cocaína, 85 porções de maconha e 87 pedras de crack que foram apreendidos e encaminhados à CPJ.

