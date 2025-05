GM localiza entorpecentes abandonados no Santa Angelina

A droga foi apreendida pela GM e apresentada na CPJ - Crédito: Divulgação

Guardas municipais da equipe Canil localizaram nesta quinta-feira, 29, por volta das 10h20 entorpecentes que estariam abandonados em um local conhecido como “ponto” de tráfico na Avenida João Dagnone, no Jardim Santa Angelina.

Os GMs patrulhavam o bairro, e no local dos fatos, notaram a fuga de pessoas suspeitas com a aproximação da viatura. Como o local seria um “ponto” do tráfico, foi feita varredura e empregue o trabalho de faro da K9 Índia que localizou em um cano na calçada, uma sacola contendo 63 pinos com cocaína, 96 porções de maconha, 14 pedras de crack, 28 tubetes de skank e 12 porções de haxixe que foram apreendidos e apresentados na CPJ.

