GM localiza entorpecentes abandonados no Jardim Santa Tereza

A droga foi apreendida e apresentada na CPJ - Crédito: Divulgação

Durante patrulhamento preventivo, guardas municipais da equipe Canil localizaram por volta das 10h40 desta sexta-feira, 16, entorpecentes que estariam abandonados na rua Manoel M. Carlos Pinto, no Jardim Santa Tereza. Ninguém foi detido.

Os guardas notaram a presença de pessoas em atitude suspeita em um terreno. Com o intuito de zelar pela ordem pública, foi feita uma varredura pelo local e utilizado o faro da K9 Naja que localizou ao lado de um muro em meio a vegetação uma sacola com 16 pinos com cocaína, 81 porções de maconha, 88 pedras de crack, 6 porções de haxixe e R$110,00, que foram apreendidos e apresentados na CPJ.

