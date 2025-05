GM localiza entorpecente abandonado no Planalto Verde

Compartilhar no facebook

A droga foi apreendida e apresentada na CPJ - Crédito: Maycon Maximino

Durante patrulhamento preventivo realizado na manhã desta sexta-feira, 23, guardas municipais da equipe localizaram por volta das 9h40, entorpecentes que estariam abandonados no cruzamento das ruas Nathálya Andrecioli Fernandes com a Luiz Martins de Souza Dantas, no Planalto Verde.

Os GMs perceberam que homens estariam em atitude suspeita e fugiram com a chegada da equipe. Por se tratar de local conhecido como “ponto” de comercialização de entorpecentes, foi feita varredura e empregue o trabalho de faro da K9 Índia, que localizou em meio a um matagal, uma sacola com 68 pinos com cocaína, 169 porções de maconha, 50 pedras de crack, R$ 32 e uma máquina de cartão de crédito/débito que foram apreendidos e apresentados na CPJ.

