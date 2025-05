GM localiza drogas em “ponto” de tráfico no Santa Felícia

A droga apreendida pela GM foi encaminhada à CPJ - Crédito: Maycon Maximino

Guardas municipais da equipe Canil localizaram entorpecentes em uma praça na rua Afonso Botelho de Abreu Sampaio, no Jardim Santa Felícia, nesta terça-feira, 6.

Os GMs patrulhavam o bairro e em um local conhecido como “ponto” de tráfico de drogas viram dois homens em atitude suspeita. Foi feita abordagem e revista, mas com ambos, nada de ilícito foi encontrado. Já em um matagal, rente a um muro, com auxílio do faro da K9 Índia foi localizada uma sacola contendo 19 porções de maconha, 53 pedras de crack, 14 porções de haxixe, 4 comprimidos de ecstasy e 98 pinos com cocaína, além de R$ 62, que foram apreendidos e encaminhados à CPJ. Ninguém foi detido.

