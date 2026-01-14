GM flagra tráfico de drogas e apreende grande quantidade de entorpecentes no bairro São Carlos 3

Uma ocorrência de tráfico de drogas foi registrada na manhã desta quarta-feira (14) no bairro São Carlos 3, em São Carlos. A ação foi realizada por uma equipe do Canil da Guarda Municipal, durante patrulhamento preventivo na Rua Rachid Kalaban Fakhouri, ponto já conhecido pelas autoridades pela prática de comércio de entorpecentes.

De acordo com a Guarda Municipal, os agentes avistaram um homem de 39 anos sentado sob uma árvore. Ao notar a aproximação da viatura, o suspeito tentou fugir e dispensou alguns objetos pelo caminho, sendo rapidamente alcançado e abordado.

Durante a revista pessoal, foram encontradas com ele duas porções de crack, duas porções de maconha, uma porção de cocaína e R$ 0,55 em dinheiro. Em seguida, na varredura pelo trajeto percorrido na tentativa de fuga, a equipe localizou mais seis porções de crack e uma porção de maconha.

Questionado pelos agentes, o homem confessou que estava praticando o tráfico de drogas na região. Diante da situação, o Canil acionou a cadela farejadora Índia para realizar buscas em uma área de mata próxima a um campo de futebol. No local, foi encontrada uma grande quantidade de entorpecentes.

Ao todo, foram apreendidas 15 porções de skank, 40 porções de crack, 26 porções de haxixe, 163 porções de cocaína e 87 porções de maconha.

O suspeito foi detido e encaminhado à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de São Carlos, onde permaneceu à disposição da Justiça.