GM flagra dupla com grande quantidade de fios de origem suspeita

Na noite de terça-feira (23), por volta das 22h25, a Guarda Municipal de São Carlos deteve duas pessoas carregando sacos pretos de grande volume na Rua São Pio X, na Vila Prado.

As equipes realizavam patrulhamento preventivo no Parque Linear, com foco em coibir furtos de cabos, quando notaram a movimentação suspeita. Durante a abordagem, foram encontrados dentro dos sacos grande quantidade de fios, além de um alicate e uma faca.

Diante da situação, os indivíduos receberam voz de prisão e foram conduzidos ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ), junto com o material apreendido. Eles ficaram à disposição da autoridade policial, que adotou as providências cabíveis.

Leia Também