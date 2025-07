GM flagra carro com placa adulterada com fita isolante no centro

Guarda Municipal - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Na madrugada deste domingo (13), um homem foi flagrado com um veículo cuja placa traseira estava adulterada, no Centro de São Carlos. A ocorrência foi registrada pela Guarda Municipal por volta das 3h, na esquina das ruas Bento Carlos e Dona Alexandrina.

De acordo com o boletim de ocorrência, os guardas patrulhavam a região quando notaram um GM Corsa, com o motor ligado e sinais de problemas nos freios. Ao se aproximarem, constataram que a placa traseira do carro havia sido alterada com o uso de fita isolante preta.

O motorista, que se identificou como militar da reserva da Aeronáutica, se recusou a explicar o motivo da adulteração, afirmando que só responderia ao seu superior. Diante da situação, os guardas solicitaram um guincho para remoção do carro e apresentaram o caso no Plantão Policial. A Polícia Civil acionou a perícia, que confirmou a adulteração. O veículo foi devolvido ao proprietário após a análise pericial, e o caso será encaminhado para investigação em outra unidade policial.

