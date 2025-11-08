(16) 99963-6036
sábado, 08 de novembro de 2025
Segurança

GM de São Carlos realiza Operação Saturação na Vila Elisabeth

08 Nov 2025 - 09h21Por Erika
GM de São Carlos realiza Operação Saturação na Vila Elisabeth - Crédito: Divulgação GM Crédito: Divulgação GM

A Guarda Municipal de São Carlos realizou, na Manhã de Sabado 08/11, uma operação de saturação na Vila Elisabeth, região do Terminal Rodoviário, com o objetivo de garantir a segurança da população local e inibir a ocorrência de furtos em residências e contra transeuntes.

A ação, que contou com a participação de 02 viaturas e 04 agentes foi um sucesso, com a abordagem de várias pessoas em situação de rua, que tiveram sua situação criminal consultada e receberam orientação sobre os serviços sociais disponíveis.

A Guarda Municipal de São Carlos reforça o compromisso com a segurança da população e ressalta a importância da parceria com a comunidade para o sucesso das ações. A população é incentivada a colaborar com as autoridades, denunciando qualquer situação de irregularidade ou suspeita.

Últimas Notícias