GM de Ibaté prende suspeito de tentar praticar furto em empresa telefônica

Produtos que seriam furtados, foram restituídos aos donos - Crédito: Divulgação

Após denúncia anônima, guardas municipais de Ibaté detiveram um suspeito de 21 anos, acusado de tentar furtar uma empresa telefônica no centro da cidade. O crime teria ocorrido por volta das 18h20 deste domingo, 17.

Testemunhas ouviram barulho e acionaram a GM que foram ao local e constataram que as portas do imóvel estariam arrombadas. Ao notar a presença da viatura o acusado tentou a fuga, sendo abordado. Em sua cintura havia uma faca. Os GMs localizaram na parte externa do prédio objetos que seriam furtados, sendo um extintor de incêndio, duas baterias, fios de cobre e uma maleta que aparentemente poderia ser de uma central telefônica portátil com emblema da Polícia Federal avaliada em aproximadamente R$ 500 mil.

De acordo com a GM, o acusado resistiu à prisão e teria feito ameaças, afirmando era seria do PCC e que iria mata-los. Tentou ainda danificar o compartimento de preso da viatura e após chegar na CPJ em São Carlos, confessou que iria fazer o furto. Autuado em flagrante, foi recolhido ao centro de triagem. Os produtos foram devolvidos a empresa e a maleta a Polícia Federal. O acusado é conhecido por diversos furtos, roubos e de agredir a própria mãe.

