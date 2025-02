GM de Ibaté apreende suspeitos e drogas próximo à linha férrea, no Popular

Compartilhar no facebook

Crédito: Maycon Maximino

Três homens foram detidos nesta noite de sábado (08), na Avenida São Paulo, no bairro Popular, em Ibaté, suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas.

Uma equipe da Guarda Municipal realizava um patrulhamento pela região, quando avistou os suspeitos próximo à linha férrea, em um local já conhecido como ponto de venda de entorpecentes.

Eles os abordaram e com o primeiro, de 30 anos foram encontrados 15 pinos de cocaína. Com segundo, de 23 anos, havia 1 pino de cocaína, enquanto com terceiro, de 52 anos, nada foi encontrado.

Os guardas municipais ainda encontraram mais cocaína escondida nos trilhos do trem, totalizando 51 pinos apreendidos.

Os três suspeitos foram detidos e conduzidos ao plantão policial, ficando à disposição da Justiça.

