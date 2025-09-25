GM Canil recupera veículo com queixa de furto em Ribeirão Preto

Crédito: Maycon Maximino

Na manhã desta quinta-feira (25), a equipe do Canil da Guarda Municipal recebeu uma denúncia via CCO (Centro de Controle Operacional) de que um veículo Ford Ka branco havia passado pelas câmeras Detecta na Praça Itália, em São Carlos.

Durante patrulhamento pela região central, os agentes localizaram o carro na Avenida São Carlos, esquina com a Rua Jesuíno de Arruda, realizando a abordagem em seguida. No interior estavam o condutor, de 21 anos, e um passageiro, de 15 anos.

Segundo informações, o motorista relatou que havia comprado o carro de um conhecido e já havia pago pelo veículo, mas desconhecia a origem ilícita. Ele apresentou inclusive um recibo de compra assinado na CPJ de São Carlos.

Entretanto, a verificação apontou que o automóvel estava com queixa de furto registrada em Ribeirão Preto, referente a uma ocorrência do ano de 2023, cujo boletim só foi formalizado em 13 de agosto de 2025 por uma mulher, proprietária do veículo.

Diante da situação, o delegado da CPJ determinou a apreensão do automóvel, que foi encaminhado ao pátio municipal, para investigação e instauração de inquérito.

Já o condutor e o passageiro foram apresentados na delegacia, prestaram esclarecimentos e, em seguida, foram liberados.

