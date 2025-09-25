(16) 99963-6036
quinta, 25 de setembro de 2025
Segurança

GM Canil recupera veículo com queixa de furto em Ribeirão Preto

25 Set 2025 - 14h39Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
GM Canil recupera veículo com queixa de furto em Ribeirão Preto - Crédito: Maycon Maximino Crédito: Maycon Maximino

Na manhã desta quinta-feira (25), a equipe do Canil da Guarda Municipal recebeu uma denúncia via CCO (Centro de Controle Operacional) de que um veículo Ford Ka branco havia passado pelas câmeras Detecta na Praça Itália, em São Carlos.

Durante patrulhamento pela região central, os agentes localizaram o carro na Avenida São Carlos, esquina com a Rua Jesuíno de Arruda, realizando a abordagem em seguida. No interior estavam o condutor, de 21 anos, e um passageiro, de 15 anos.

Segundo informações, o motorista relatou que havia comprado o carro de um conhecido e já havia pago pelo veículo, mas desconhecia a origem ilícita. Ele apresentou inclusive um recibo de compra assinado na CPJ de São Carlos.

Entretanto, a verificação apontou que o automóvel estava com queixa de furto registrada em Ribeirão Preto, referente a uma ocorrência do ano de 2023, cujo boletim só foi formalizado em 13 de agosto de 2025 por uma mulher, proprietária do veículo.

Diante da situação, o delegado da CPJ determinou a apreensão do automóvel, que foi encaminhado ao pátio municipal, para investigação e instauração de inquérito.

Já o condutor e o passageiro foram apresentados na delegacia, prestaram esclarecimentos e, em seguida, foram liberados.

Leia Também

Dentista acusado de provocar incêndio em mata é transferido para presídio da região
Segurança11h23 - 25 Set 2025

Dentista acusado de provocar incêndio em mata é transferido para presídio da região

Picape Corsa é furtada no Jardim Bandeirantes e proprietária pede ajuda
Segurança10h56 - 25 Set 2025

Picape Corsa é furtada no Jardim Bandeirantes e proprietária pede ajuda

Ladrões furtam equipamentos de ar-condicionado da Associação dos Surdos em São Carlos
Segurança08h46 - 25 Set 2025

Ladrões furtam equipamentos de ar-condicionado da Associação dos Surdos em São Carlos

Discussão em república estudantil termina em agressão em São Carlos
Segurança08h43 - 25 Set 2025

Discussão em república estudantil termina em agressão em São Carlos

Briga em motel termina com homem esfaqueado e mulher ferida em São Carlos
Segurança08h06 - 25 Set 2025

Briga em motel termina com homem esfaqueado e mulher ferida em São Carlos

Últimas Notícias