GM apreende entorpecentes no São Carlos 5

Crédito: Divulgação

Durante patrulhamento preventivo, o Grupo de Apoio Motorizado (GAM) da Guarda Municipal apreendeu entorpecentes na rua José Quatrochi, no São Carlos 5. O fato foi registrado por volta das 23h30 desta quinta-feira, 1.

Os GMs viram duas pessoas em atitude suspeita e tentaram a fuga com a aproximação da viatura. Foram abordados, mas nada de ilegal encontrado com ambos. Porém em varredura no entorno, localizaram duas sacolas em um terreno. Em ambas haviam entorpecentes. Os suspeitos foram liberados e a droga recolhida à CPJ.

