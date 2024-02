GM apreende entorpecentes no Santa Angelina

A droga apreendida em um terreno no Santa Angelina - Crédito: Divulgação

Durante patrulhamento preventivo na manhã desta quinta-feira, 15, guardas municipais localizaram entorpecentes em um terreno na Avenida João Dagnone, no Jardim Santa Angelina. O flagrante aconteceu por 10h30.

Um suspeito que estava em frente a um terreno na via em questão, ao ver a equipe Canil, fugiu. Como o local é conhecido como “ponto” de tráfico de entorpecentes, a equipe adentrou no terreno e localizou embaixo de uma telha de amianto uma sacola com 58 pedras de crack, 111 porções de maconha, 88 pinos com cocaína, 7 bolinhas de haxixe e R$ 10, que foram apreendidos e apresentados na CPJ.

