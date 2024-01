GM apreende entorpecentes no Jardim Santa Angelina

A equipe da Guarda Municipal apreendeu na manhã desta quarta-feira, 31, uma pochete com maconha, cocaína, crack, haxixe e dinheiro, durante uma averiguação no Jardim Santa Angelina. O fato ocorreu por volta das 10h35, no cruzamento das avenidas João Dagnone com Doutor Gildeney Carreri.

Os GMs realizavam patrulhamento preventivo nas imediações da USF (Unidade de Saúde da Família) do bairro, a equipe do Grupamento de Operações com Cães viu dois homens em atitude suspeita nas proximidades de uma torre de alta tensão. Ao verem a viatura, ambos correram o que motivou os GMs a vasculharem o local e encontraram a pochete que tinha em seu interior cinco porções de maconha, 47 pinos com cocaína, 72 pedras de crack, uma porção de haxixe e R$ 519 que foi apreendido e apresentado na CPJ.

