GM apreende entorpecentes na Vila Jacobucci

K9 Índia auxiliou os trabalhos da GM na Vila Jacobucci - Crédito: Divulgação

Guardas municipais da equipe Canil apreenderam por volta das 11h35 desta segunda-feira, 19, entorpecentes que estariam abandonados na rua Aristeu Soares de Camargo, na Vila Jacobucci.

Durante operação saturação pelo bairro, os GMs viram uma dupla em atitude suspeita, sendo abordados em seguida, mas nada de ilícito foi encontrado com ambos.

Os guardas realizaram varredura e com o trabalho de faro da K9 Índia, localizaram em um terreno baldio uma sacola com 176 pinos com cocaína, 59 pedras de crack, uma porção de haxixe, uma porção de Dry, 37 porções de maconha e uma barra pesando 193 gramas da mesma droga, que foi apreendida e apresentada na CPJ.

