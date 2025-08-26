(16) 99963-6036
terça, 26 de agosto de 2025
Triste

Gestante sofre queda em casa e perde bebê

25 Ago 2025 - 10h06Por Da redação
Pronto Socorro Santa Casa - Crédito: DivulgaçãoPronto Socorro Santa Casa - Crédito: Divulgação

Um caso triste foi registrado na noite deste domingo (24), na cidade de Ribeirão Bonito. Uma jovem de 24 anos, grávida de aproximadamente 32 semanas, sofreu uma queda dentro de casa e perdeu o bebê.

Segundo o boletim de ocorrência, ela passou mal enquanto estava no banheiro e caiu da própria altura. A gestante foi socorrida e encaminhada ao Pronto-Socorro do município, recebendo os primeiros atendimentos. Na sequência, foi transferida para a Santa Casa de São Carlos.

Apesar dos esforços médicos, o óbito fetal foi constatado após os procedimentos hospitalares. 

