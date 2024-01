Gestante morre atropelada por caminhão na Washington Luís

Rodovia Washington Luis - Crédito: divulgação

Uma fatalidade marcou o final da tarde de terça-feira, 30, quando uma gestante de 39 anos morreu atropelada no km 174 (mais 900 metros) da rodovia Washington Luís (SP-310) – sentido capital/interior. Um caminhão teria colhido a vítima na região do Jardim Anhanguera, em Rio Claro.

O motorista do caminhão relatou à policiais militares que atenderam a ocorrência que a vítima estaria no canteiro central da rodovia e ao buzinar no sentido de alertá-la, a gestante teria se jogado na frente do pesado veículo, matando-a no local do acidente. O caminhoneiro disse que tentou frear e desviar, mas sem sucesso.

