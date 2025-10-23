Gestante fica ferida em colisão entre carro e moto no Centro de São Carlos

Crédito: Lourizal Izaque
Uma gestante de 18 anos ficou ferida após um acidente na manhã desta quinta-feira (23), no Centro de São Carlos.
A colisão aconteceu na Avenida São Carlos, próximo ao Mercadão Municipal. Segundo informações da Guarda Municipal, o condutor de uma motocicleta parou no semáforo fechado quando foi atingido na traseira por um Fiat Siena, cujo motorista não conseguiu frear a tempo.
Com o impacto, a passageira da moto grávida de seis meses caiu e sofreu dores na região cervical e lombar. O condutor da motocicleta não se feriu.
A Guarda Municipal registrou a ocorrência e o SAMU prestou atendimento à gestante, que foi encaminhada à UPA Vila Prado para avaliação médica.
Crédito: Lourizal Izaque