Gestante fica ferida após acidente no Centro

Local da colisão

No fim da tarde desta quinta-feira (10), uma gestante de 36 anos ficou ferida após uma colisão envolvendo uma motocicleta e a porta de um carro na Avenida Comendador Alfredo Maffei, no Centro de São Carlos.

De acordo com informações, a mulher, grávida de sete meses, seguia com sua motocicleta quando a condutora de um carro estacionado abriu a porta repentinamente, sem perceber a aproximação da motociclista. A vítima acabou colidindo com a porta e sofreu um trauma no tornozelo.

O SAMU foi acionado e encaminhou a gestante consciente para a Santa Casa de São Carlos, onde recebeu atendimento médico.

