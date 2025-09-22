Gestante e passageira de carro de aplicativo ficam feridas após carro invadir comércio na Vila Prado

Crédito: Maycon Maximino

Um acidente movimentou a tarde desta segunda-feira (22) no bairro Vila Prado. Dois veículos se chocaram em um cruzamento e um deles acabou invadindo a porta de um comércio da esquina, assustando funcionários e clientes.

Segundo informações colhidas no local, o motorista de um Ford Ka, que trabalhava com aplicativo, seguia pela rua Cidade de Milão e não respeitou a placa de “pare”. No cruzamento, acabou atingindo um HB20 conduzido por uma gestante que trafegava pela Avenida Salum.

Com a força do impacto, o Ford Ka se desgovernou e atingiu parcialmente um estabelecimento comercial.

A motorista do HB20, grávida de três meses, sentiu fortes dores abdominais e foi socorrida às pressas pelo SAMU até a maternidade. Já a passageira do Uber, de 48 anos, sofreu um ferimento na cabeça e foi atendida pelo Corpo de Bombeiros, sendo encaminhada à Santa Casa.

A Polícia Militar esteve no local, registrou a ocorrência e acompanhou a retirada dos veículos da via.

