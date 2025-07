Gestante é agredida pelo marido no Jardim Araucária

Compartilhar no facebook

Plantão Policial - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Uma mulher de 27 anos, grávida de um mês, procurou a Polícia Civil na madrugada deste domingo (13), em São Carlos, para denunciar o marido de 28 anos por agressão e solicitar medida protetiva de urgência. O caso ocorreu por volta da 0h50, em uma residência no bairro Jardim Araucária.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada após vizinhos ouvirem gritos e discussões vindos da casa. No local, os policiais encontraram a mulher, que relatou ter sido agredida após retornar com o marido de uma festa infantil. A briga teria começado porque o homem afirmou que deixaria o lar, alegando que a companheira estaria consumindo drogas. O desentendimento evoluiu para agressões mútuas.

Ainda conforme o relato, a mulher sofreu lesões nas costas e no peito, enquanto o homem apresentava machucados nas mãos. O casal tem um filho de dois anos, que também estava na casa no momento do ocorrido. Ambos foram encaminhados ao Plantão Policial, onde a mulher manifestou interesse em se separar e pediu medida protetiva de distanciamento. O caso foi registrado como lesão corporal e violência doméstica.

