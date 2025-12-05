Gestante denuncia agressões do irmão em São Carlos

Violência contra mulher (imagem ilustrativa) - Crédito: Freepik

Uma jovem de 21 anos, grávida de três meses, procurou o Plantão Policial de São Carlos na noite desta quinta-feira (4) após ser agredida pelo próprio irmão, de 37 anos, dentro de casa, no Jardim Lutfalla.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima estava em sua residência acompanhada da mãe quando o agressor chegou ao local e iniciou as agressões. Ela relatou ter recebido socos e tapas em várias partes do corpo, incluindo a barriga, braço e rosto. A mãe, que presenciou o ataque, conseguiu intervir para conter o homem.

Ainda de acordo com o documento policial, o agressor chegou a pegar uma faca e tentou atingir a irmã, mas não conseguiu. Na sequência, ele deixou o imóvel. A Polícia Militar não foi acionada no momento dos fatos.

A vítima passou por orientação no plantão, e foi solicitada a realização de exame de corpo de delito pelo Instituto Médico Legal (IML). O caso foi registrado como lesão corporal e violência doméstica, com pedido de medidas protetivas de urgência, conforme previsto pela Lei Maria da Penha.

