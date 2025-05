Gerente do tráfico é preso no momento em que abastecia "biqueira" no São Carlos VIII

Durante patrulhamento da Força Tática no bairro São Carlos VIII, uma equipe do Tático Comando realizou uma incursão nas vielas da Rua Manoel Fragoas, onde identificou atividade de tráfico de drogas. Ao perceberem a presença policial, diversos suspeitos fugiram do local. No entanto, um dos indivíduos foi detido.

O suspeito, identificado como A.S.L., portava uma sacola contendo 140 pinos de cocaína. Durante a abordagem, ele confessou ser o responsável pelo abastecimento da “biqueira” e que estava naquele momento reabastecendo o ponto de venda de drogas.

Além da droga, foram apreendidos dois celulares. A ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde, após o registro, o indivíduo permaneceu preso.

Segundo a polícia, o acusado não possui antecedentes criminais.

