GCM recupera trator que havia acabado de ser furtado de fazenda

Na noite de segunda-feira (24), a Guarda Municipal de São Carlos, por meio do Grupo de Patrulhamento Ambiental Rural (GPAR), localizou um trator furtado na Fazenda Copacabana.

A ação teve início quando o Centro de Controle Operacional (C.C.O) recebeu uma ligação pelo telefone 153 informando sobre a presença de um indivíduo furtando o veículo agrícola. A equipe da GPAR foi acionada e, durante o deslocamento, uma nova atualização indicou que o trator possuía rastreador, permitindo o monitoramento em tempo real.

Diante disso, as viaturas de apoio foram mobilizadas para cercar a área. Um funcionário da fazenda informou que o trator havia parado em uma plantação de café, cerca de 5 km do local do furto.

As equipes iniciaram buscas a pé e, após varredura na plantação, conseguiram localizar o veículo. Apesar da ação rápida, o autor do crime não foi encontrado.

A ocorrência foi registrada e o trator recuperado será devolvido ao proprietário.

