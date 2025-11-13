(16) 99963-6036
quinta, 13 de novembro de 2025
Segurança

GCM recolhe motos e dispersa "rolezinho"

13 Nov 2025 - 06h12Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
GCM recolhe motos e dispersa "rolezinho" -

 

A Guarda Municipal de São Carlos dispersou um grupo de motociclistas que realizava um “rolezinho” com direção perigosa na madrugada desta quinta-feira (13), na Avenida Henrique Gregori e vias próximas. Segundo informações do Grupo de Apoio Motorizado (GAM), do Plantão Delta, os condutores trafegavam em alta velocidade, no sentido contrário da via (contra-fluxo), com escapamentos irregulares e manobras que colocavam em risco outros usuários da via.

A equipe constatou ainda que grande parte das motocicletas estava sem placa de identificação, o que dificultava a identificação dos condutores. Diante da situação, foi solicitado apoio via rádio, permitindo que outras viaturas realizassem o cerco na região.

Durante o acompanhamento, duas motocicletas sem placas foram abordadas nas imediações das ruas Miguel Petrone e Bruno Ruggiero. Os veículos foram recolhidos ao pátio municipal, e as medidas administrativas cabíveis foram adotadas.

Leia Também

Mulher cai em golpe e tem cartão clonado em São Carlos
Segurança08h22 - 13 Nov 2025

Mulher cai em golpe e tem cartão clonado em São Carlos

Acusados de furto são linchados pela população em cidade da região
Araraquara06h48 - 13 Nov 2025

Acusados de furto são linchados pela população em cidade da região

GCM captura condenado por roubo durante patrulhamento na Vila Prado
Segurança06h15 - 13 Nov 2025

GCM captura condenado por roubo durante patrulhamento na Vila Prado

Fuga em alta velocidade termina com jovem detido por tráfico de drogas
Segurança06h06 - 13 Nov 2025

Fuga em alta velocidade termina com jovem detido por tráfico de drogas

Jovem é detido com drogas no Jardim Cruzado
Ibaté06h04 - 13 Nov 2025

Jovem é detido com drogas no Jardim Cruzado

Últimas Notícias