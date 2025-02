GCM prende dupla após roubo na Miguel Petroni

Faca apreendida e celular recuperado - Crédito: divulgação

Na noite quarta terça-feira (12), uma equipe da Guarda Municipal prendeu dois homens em flagrante após um roubo na Rua Miguel Petroni, em São Carlos.

Durante patrulhamento preventivo, a equipe avistou um indivíduo correndo e entrando em um veículo que saiu em direção ao bairro Santa Felícia. Pouco depois, um jovem de 22 anos abordou os policiais e relatou que havia sido ameaçado com uma faca e teve seu celular roubado pelo suspeito, que fugiu no veículo observado pela equipe.

Diante da denúncia, os policiais iniciaram acompanhamento e conseguiram interceptar o carro nas proximidades do número 2250 da mesma via. Durante a abordagem, foram identificados os ocupantes do veículo: W.P.M, de 44 anos, e R.S, de 33 anos. Com eles, os agentes encontraram a faca utilizada no crime e o celular da vítima. Além disso, a placa do veículo apresentava sinais de adulteração.

Os suspeitos foram detidos e encaminhados ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ), onde permaneceram à disposição da Justiça. O veículo também foi apreendido..

