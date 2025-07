Quadrilha rouba materiais elétricos avaliados em milhares de reais em obra da CPFL

Local do roubo -

Um guarda de 61 anos foi rendido e mantido refém por cerca de quatro horas durante um assalto a uma obra da CPFL, no Parque Douradinho, em São Carlos, na madrugada desta quinta-feira (10). O crime, cometido por pelo menos dez homens, resultou no roubo de materiais elétricos avaliados em centenas de milhares de reais, além da arma de fogo, documentos, pertences pessoais e um veículo.

Segundo o relato da vítima, por volta de 0h45, ele fazia um serviço extra de vigilância nas futuras instalações de uma subestação da CPFL, quando decidiu buscar sua refeição no interior do veículo GM Corsa Super, pertencente ao seu sogro. Nesse momento, foi surpreendido por um forte estrondo: o vidro do lado do passageiro havia sido quebrado. Imediatamente, um indivíduo o abordou com gritos de “Perdeu! Perdeu!” e o retirou do carro com violência.

Encapuzado com a própria blusa para que não visse os rostos dos criminosos, o guarda foi revistado e teve sua pistola calibre .380, subtraída. Um dos assaltantes perguntou insistentemente: "Cadê a arma? Onde tá a arma?", indicando que o grupo sabia previamente da presença do agente e de que ele estava armado.

A vítima foi levada até uma área afastada da obra, onde foi amarrada com "enforca-gatos" nos punhos e tornozelos, e deixada sob vigilância de um dos criminosos até cerca de 4h45. Durante esse período, o guarda foi constantemente ameaçado e pressionado psicologicamente, sendo questionado diversas vezes: "Você é polícia? É polícia, né? Fala logo!"

Enquanto isso, os demais integrantes do bando arrombaram os contêineres que funcionavam como almoxarifado e escritório de uma empresa prestadora de serviços à CPFL. Foram levadas entre 10 e 12 bobinas de cabo de controle de cobre, com valor estimado entre R$ 30 mil e R$ 40 mil cada, além de uma bobina de cobre nu, parcialmente cheia, avaliada também em R$ 30 mil. Diversas ferramentas elétricas também foram subtraídas, embora ainda não tenham sido todas listadas pela empresa.

Na fuga, os criminosos utilizaram um caminhão Ford F-4000, arrebentaram a cerca do fundo do terreno e também levaram o Corsa usado pelo guarda. Além do automóvel e da arma funcional, foram levados seu telefone celular, documentos pessoais e quatro cartões bancários.

Por volta das 5h da manhã, após conseguir se libertar das amarras, a vítima pediu ajuda e acionou a Guarda Municipal, que foi até o local. Equipes da GCM e da Polícia Civil estiveram na área para registrar a ocorrência e iniciar os procedimentos de investigação. O guarda sofreu lesões nas mãos ao tentar se soltar e foi encaminhado para exame no Instituto Médico Legal (IML).

A carteira com documentos foi encontrada posteriormente, mas os cartões e a arma de fogo continuam desaparecidos. A Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de São Carlos foi acionada e está à frente das investigações.

A Polícia trabalha com a hipótese de que o grupo tenha planejado o assalto com informações privilegiadas, dado o conhecimento sobre a presença da vítima e sobre o material armazenado no local.

