GCM e PM localizam drogas e máquina de cartão escondidas em cano de água no Jardim Cruzado

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Durante patrulhamento preventivo realizado nesta semana no bairro Jardim Cruzado, em Ibaté, equipes da Guarda Civil Municipal (GCM), com apoio da Polícia Militar, localizaram uma sacola com entorpecentes e outros materiais suspeitos escondida em um cano de água.

A ação ocorreu nas proximidades da Praça do Parquinho, próximo ao PSF do Cruzado. Durante a varredura na Rua Borborema, em frente ao número 271, os agentes encontraram uma sacola verde oculta em um cano de água. Dentro dela, foram apreendidos 12 pinos de substância análoga à cocaína, 11 pedras de substância semelhante ao crack, quatro unidades de possível haxixe, uma máquina de cartão — comumente usada no comércio de drogas — e R$ 50 em dinheiro trocado (duas cédulas de R$ 20 e uma de R$ 10).

Todo o material foi apreendido e apresentado na Delegacia de Polícia Civil de Ibaté, onde a ocorrência foi registrada para as providências cabíveis. Ninguém foi preso até o momento.

Leia Também