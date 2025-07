GCM de Ibaté apreende entorpecentes no Jardim Popular

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Na tarde desta sexta-feira (18), por volta das 14h, a Guarda Civil Municipal de Ibaté realizou a apreensão de entorpecentes durante patrulhamento pela Avenida São Paulo, no bairro Jardim Popular.

Segundo o relatório da corporação, um indivíduo, ao avistar a viatura da GCM, dispensou uma lata que carregava e fugiu em direção à linha férrea. A equipe interrompeu o patrulhamento para verificar o conteúdo da lata.

No interior do objeto, foram encontrados sete eppendorfs contendo substância análoga à cocaína e cinco saquinhos com substância semelhante à maconha. O suspeito não foi localizado.

Todo o material apreendido foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Ibaté, onde o caso foi registrado e as providências cabíveis foram adotadas.

Leia Também