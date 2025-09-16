GCM de Ibaté apreende drogas e maquininhas de cartão em ação no Jardim Cruzado

Na manhã desta terça-feira (16), por volta das 10h, a Guarda Civil Municipal de Ibaté apreendeu entorpecentes e maquininhas de cartão durante patrulhamento preventivo no Jardim Cruzado.

Segundo informações do relatório de ocorrência, as equipes da GCM realizavam ronda pela região da praça do Parquinho, na Rua Benedito Barreto, quando avistaram alguns indivíduos que, ao perceberem a aproximação da viatura, dispersaram rapidamente. Um deles estava próximo a uma residência, mas não foi possível realizar a abordagem.

Durante a vistoria nas imediações, a equipe se deslocou até a Rua Borborema, onde localizou uma sacola preta dentro de uma caixa de correio e, no canto do portão, duas maquininhas de cartão.

Na sacola havia: 5 pinos contendo substância semelhante à cocaína (11g); 24 saquinhos semelhantes à maconha (65g); 11 pedras de substância semelhante ao crack (11g); 3 saquinhos semelhantes ao “dray” (5g); R$ 75,00 em dinheiro.

Todo o material foi apreendido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Ibaté, onde o caso foi registrado e segue para investigação.

