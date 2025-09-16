(16) 99963-6036
terça, 16 de setembro de 2025
Segurança

GCM de Ibaté apreende drogas e maquininhas de cartão em ação no Jardim Cruzado

16 Set 2025 - 11h42Por Jessica Carvalho R.
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
GCM de Ibaté apreende drogas e maquininhas de cartão em ação no Jardim Cruzado -

Na manhã desta terça-feira (16), por volta das 10h, a Guarda Civil Municipal de Ibaté apreendeu entorpecentes e maquininhas de cartão durante patrulhamento preventivo no Jardim Cruzado.

Segundo informações do relatório de ocorrência, as equipes da GCM realizavam ronda pela região da praça do Parquinho, na Rua Benedito Barreto, quando avistaram alguns indivíduos que, ao perceberem a aproximação da viatura, dispersaram rapidamente. Um deles estava próximo a uma residência, mas não foi possível realizar a abordagem.

Durante a vistoria nas imediações, a equipe se deslocou até a Rua Borborema, onde localizou uma sacola preta dentro de uma caixa de correio e, no canto do portão, duas maquininhas de cartão.

Na sacola havia: 5 pinos contendo substância semelhante à cocaína (11g); 24 saquinhos semelhantes à maconha (65g); 11 pedras de substância semelhante ao crack (11g); 3 saquinhos semelhantes ao “dray” (5g); R$ 75,00 em dinheiro.

Todo o material foi apreendido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Ibaté, onde o caso foi registrado e segue para investigação.

Leia Também

Colisão entre carro e moto deixa jovem ferido na região do shopping Iguatemi
Segurança15h14 - 16 Set 2025

Colisão entre carro e moto deixa jovem ferido na região do shopping Iguatemi

Homem é baleado durante abordagem da PM no Cidade Aracy
Segurança14h50 - 16 Set 2025

Homem é baleado durante abordagem da PM no Cidade Aracy

Cocaína apreendida em São Carlos está avaliada em R$ 6 milhões
Rodovia Washington Luís 10h16 - 16 Set 2025

Cocaína apreendida em São Carlos está avaliada em R$ 6 milhões

Mulher vai tomar café em hotel e tem carro arrombado em São Carlos
Segurança09h04 - 16 Set 2025

Mulher vai tomar café em hotel e tem carro arrombado em São Carlos

Polícia Civil recupera Gol furtado em São Carlos
Segurança08h54 - 16 Set 2025

Polícia Civil recupera Gol furtado em São Carlos

Últimas Notícias