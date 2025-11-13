GCM captura condenado por roubo durante patrulhamento na Vila Prado

A Guarda Municipal de São Carlos, por meio do Grupo de Apoio Motorizado (GAM), capturou um condenado pela Justiça durante patrulhamento preventivo na noite desta quarta-feira (12), na Rua Evangelista de Toledo, na Vila Prado. A ação ocorreu por volta das 20h35 e integra o reforço operacional no bairro devido ao aumento de furtos e roubos na região.

Segundo a GCM, três indivíduos foram avistados pela equipe e demonstraram atitude suspeita ao arremessar uma bolsa ao chão ao perceberem a aproximação da viatura. Diante da situação, todos foram abordados.

Durante a consulta ao sistema Escudo São Carlense / Muralha Paulista, os guardas constataram que um deles, de 31 anos, possuía mandado de prisão em aberto pelo artigo 157 do Código Penal (roubo). Nada de ilícito foi encontrado com os outros dois homens, que foram liberados após averiguação.

O procurado foi detido e conduzido ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ), onde a autoridade policial determinou seu recolhimento à cadeia pública. Ele deverá cumprir pena de 10 anos e 9 meses de reclusão.

