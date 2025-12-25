GCM apreende drogas e moto adulterada em Ibaté

Na manhã desta quinta-feira (25), durante patrulhamento preventivo no bairro Jardim Cruzado, em Ibaté, a Polícia Militar apreendeu drogas e uma motocicleta com sinais de adulteração.

De acordo com as informações, por volta das 7h30, a equipe realizava rondas pela Rua Tabatinga, na praça do Jardim Cruzado, quando avistou um indivíduo vestindo roupas pretas. Ao perceber a aproximação da viatura, ele arremessou uma sacola no chão e fugiu em meio à multidão que ainda comemorava a virada da noite de Natal.

Na averiguação da sacola, os policiais encontraram diversas porções de entorpecentes, sendo quatro substâncias análogas ao dry, nove análogas ao ice, 12 análogas ao crack e nove análogas à cocaína. Diante da grande quantidade de pessoas no local, a equipe deixou a praça por questões de segurança.

Pouco depois, já pela Avenida Araraquara, os policiais avistaram um indivíduo conduzindo uma motocicleta sem placa de identificação. Foi dada ordem de parada, que não foi obedecida, e o condutor iniciou fuga. O acompanhamento seguiu até a Rua João Novelli, no Jardim América, nas proximidades de uma elevatória, onde o suspeito abandonou a motocicleta e fugiu para uma área de mata.

Na verificação do veículo, constatou-se que os números de identificação estavam adulterados, o que impossibilitou a consulta dos dados da motocicleta.

As drogas apreendidas e a motocicleta foram encaminhadas ao plantão policial, onde o caso foi apresentado à autoridade de plantão para as providências cabíveis.

