GCM apreende carne de javali e pássaros silvestres durante abordagem em São Carlos

Grupamento Ambiental Guarda Municipal - Crédito: divulgação

Na madrugada desta sexta-feira (3), uma equipe da Guarda Municipal de São Carlos localizou cerca de 130 quilos de carne de javali/javaporco e sete aves silvestres mantidas em cativeiro durante patrulhamento rural na estrada municipal DCV 351, próximo ao km 132 da SP-215, na zona rural do município.

De acordo com o boletim de ocorrência, os guardas abordaram um veículo VW Saveiro ocupado por dois jovens, de 21 e 25 anos, que transportavam a carne e as gaiolas. Entre as aves apreendidas estavam um casal de canário-da-terra, um azulão, um trinca-ferro, dois coleirinhas, um sabiá e um tico-tico, todos sem documentação que comprovasse origem legal.

Os rapazes informaram às autoridades que tanto a carne quanto os pássaros haviam sido adquiridos na cidade de Porto Ferreira. O material foi encaminhado para exames periciais pelo Instituto de Criminalística. A carne será descartada de forma sanitária, enquanto as aves foram entregues à Polícia Ambiental para destinação adequada.

Leia Também