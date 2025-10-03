(16) 99963-6036
sexta, 03 de outubro de 2025
Madrugada

GCM apreende carne de javali e pássaros silvestres durante abordagem em São Carlos

03 Out 2025 - 08h20Por Da redação
Grupamento Ambiental Guarda Municipal - Crédito: divulgaçãoGrupamento Ambiental Guarda Municipal - Crédito: divulgação

Na madrugada desta sexta-feira (3), uma equipe da Guarda Municipal de São Carlos localizou cerca de 130 quilos de carne de javali/javaporco e sete aves silvestres mantidas em cativeiro durante patrulhamento rural na estrada municipal DCV 351, próximo ao km 132 da SP-215, na zona rural do município.

De acordo com o boletim de ocorrência, os guardas abordaram um veículo VW Saveiro ocupado por dois jovens, de 21 e 25 anos, que transportavam a carne e as gaiolas. Entre as aves apreendidas estavam um casal de canário-da-terra, um azulão, um trinca-ferro, dois coleirinhas, um sabiá e um tico-tico, todos sem documentação que comprovasse origem legal.

Os rapazes informaram às autoridades que tanto a carne quanto os pássaros haviam sido adquiridos na cidade de Porto Ferreira. O material foi encaminhado para exames periciais pelo Instituto de Criminalística. A carne será descartada de forma sanitária, enquanto as aves foram entregues à Polícia Ambiental para destinação adequada.

