Gato morre e outro fica ferido após pular de janela após incêndio em prédio no Jardim Lutfalla

Movimentação no local - Crédito: Maycon Maximino

O incêndio que atingiu um apartamento na rua Jacinto Favoreto, no Jardim Lutfalla, já foi controlado pelas equipes do Corpo de Bombeiros, que, neste momento, realizam o trabalho de rescaldo. O Sargento Rosendo, que esteve à frente da operação, relatou: “Um incêndio em um apartamento, aproximadamente décimo andar. Estávamos aqui perto, deslocamos rapidinho e conseguimos pegar logo no começo. Só que porém o andar todo tomado de fumaça.”

Felizmente, nenhuma pessoa ficou ferida, mas a notícia triste se deu com um gato que morreu após inalar fumaça. O outro felino conseguiu pular da janela e foi resgatado por um morador que o levou ao veterinário. “Logo de início, a gente não conseguiu identificar qual era o apartamento que estava pegando fogo. Precisamos abrir as quatro portas dos quatro apartamentos. Por fim, identificamos que era o 134, apartamento todinho tomado por fumaça”, explicou o Sargento.

O morador do apartamento atingido não soube explicar a origem do incêndio: “Ele não lembra ter deixado o equipamento elétrico ligado. O fogão também não estava ligado.” O Sargento Rosendo destacou o apoio recebido: “Tivemos bastante apoio, o pessoal da rede de gás veio e desligou rapidinho para a gente. O pessoal que trabalha aqui no prédio rapidamente desligou a energia elétrica.”

Apesar do susto e dos danos materiais, o sargento garantiu que “não queimou tudo não. Tem uma parte do apartamento ainda que ficou protegida.

Sobre os próximos passos, o Sargento afirmou que haverá uma investigação para determinar a causa do incêndio. “Nós vamos transferir esses dados para a Polícia Militar e Polícia Civil, e aí eles vão determinar quais serão as torneias que serão tomadas.”

