Garupa fica ferida após colisão entre duas motos na Avenida Capitão Luís Brandão

Crédito: Foto: Maycon Maximino/São Carlos Agora

Uma passageira de 23 anos ficou ferida após uma colisão entre duas motocicletas na noite desta quinta-feira (11), na Avenida Capitão Luís Brandão, em São Carlos.

Segundo informações apuradas no local, um dos motociclistas trafegava no sentido bairro–Centro, levando a namorada na garupa. No momento em que passavam por um cruzamento, o condutor de outra motocicleta entrou na via e não percebeu a aproximação do casal, ocasionando a batida entre os veículos.

Com o impacto, os dois condutores e a passageira foram arremessados ao solo e a jovem sofreu uma torção no tornozelo e precisou ser socorrida pela UR (Unidade de Resgate) do Corpo de Bombeiros, até à Santa Casa.

Os demais envolvidos não apresentaram ferimentos graves e a Polícia Militar esteve no local e registrou a ocorrência.

