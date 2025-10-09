(16) 99963-6036
quinta, 09 de outubro de 2025
GAM prende homem por tráfico de drogas

09 Out 2025 - 06h02Por Da redação
Uma ação do Grupo de Apoio Motorizado (GAM) da Guarda Municipal de São Carlos resultou na prisão de um homem por tráfico de drogas na noite de quarta-feira (8), no bairro Jardim Jockey Club.

Durante patrulhamento preventivo pela Rua Neuza Aparecida Marques Meo, os agentes avistaram um indivíduo sentado em um bosque em frente ao número 255. Ao notar a aproximação da viatura, ele tentou fugir, mas foi alcançado e abordado poucos metros à frente.

Na busca pessoal, os guardas encontraram quatro eppendorfs com substância análoga à cocaínaum celular e R$ 85,00 em dinheiro. No local onde o suspeito estava, foram localizados ainda uma maquininha de cartão e uma sacola contendo 205 eppendorfs com o mesmo tipo de substância.

Durante entrevista, o indivíduo confessou estar comercializando entorpecentes no local. Ele recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ), onde a autoridade policial ratificou o flagrante por tráfico de drogas.

Após o registro da ocorrência, o homem foi encaminhado ao Centro de Triagem de São Carlos, onde permaneceu à disposição da Justiça.

