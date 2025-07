GAM prende procurado pela Justiça no Jockey Clube

Compartilhar no facebook

A Guarda Municipal de São Carlos, por meio do Grupo de Apoio Motorizado (GAM), capturou na tarde de quinta-feira (04/07) um homem de 29 anos que estava com mandado de prisão em aberto. A ocorrência foi registrada na Rua Rio Tietê, no bairro Jockey Clube, durante patrulhamento preventivo da equipe.

Os agentes visualizaram dois indivíduos em um ponto conhecido pela prática de tráfico de drogas. Ao notarem a presença da viatura, ambos demonstraram nervosismo e um deles tentou se afastar rapidamente do local, o que motivou a abordagem.

Durante a verificação dos dados via sistema da Muralha Paulista, foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto contra M.T.V., de 29 anos. Diante da constatação, o homem foi conduzido ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ). Após a elaboração do boletim de ocorrência pela autoridade policial de plantão, ele foi encaminhado ao Centro de Triagem, onde permanecerá à disposição da Justiça.

