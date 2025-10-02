GAM prende procurado pela Justiça em São Carlos

Crédito: divulgação

Na noite desta quarta-feira (1º), um indivíduo de 19 anos foi capturado pela Guarda Municipal de São Carlos, durante patrulhamento preventivo realizado pelo Grupo de Apoio Motorizado (GAM) na Rua Luiz Bertollo, no bairro Vila São José.

Segundo informações da corporação, o suspeito tentou disfarçar um objeto em sua bermuda ao notar a aproximação da viatura. Após a abordagem, nada de ilícito foi encontrado em sua posse. No entanto, durante consulta ao sistema Escudo São-Carlense/Muralha Paulista, foi constatado que havia contra ele um mandado de prisão em aberto por furto, conforme o artigo 155 do Código Penal.

Diante da constatação, o indivíduo foi conduzido ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ), onde a ocorrência foi registrada pela Polícia Civil. Posteriormente, ele foi recolhido à Cadeia Pública de São Carlos, permanecendo à disposição da Justiça

